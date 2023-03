Staatsloterij wint met reclamespotje opnieuw de Gouden Loeki

Voor de vierde keer in vijf jaar tijd heeft de Staatsloterij de Gouden Loeki voor beste reclamespot gewonnen. Met de oudejaarscommercial viel de loterij in de prijzen. Dat werd donderdag onthuld tijdens een ceremonie in Amsterdam.

In het bewuste spotje maken een vader en zoon de reis van hun leven. Om dit mogelijk te maken doet de zoon alsof hij de loterij gewonnen heeft, om zijn tegensputterende vader te overtuigen. De zoon heeft echter nog niet gewonnen, maar kiest ervoor zijn geluk niet af te laten hangen van een grote geldprijs.

De laatste jaren had de Staatsloterij ook al succes met de spotjes waarin hondje Frekkel (2018), egeltje Freddie (2019) en katertje Frummel (2020) de hoofdrol speelden. Vorig jaar moest de loterij genoegen nemen met een tweede plaats voor de commercial met koekoeksklok Fritsie.

De Zilveren Loeki ging dit jaar naar het 'Even Apeldoorn bellen'-spotje Container van Centraal Beheer. De Bronzen Loeki werd uitgereikt aan KPN voor de commercial Glasvezel waarin een kat een feestje viert op de klanken van U Can't Touch This van MC Hammer.

