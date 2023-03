Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth beginnen eigen uitgeverij

Alexander Klöpping is zijn eigen uitgeverij begonnen: POM.press. De Blendle-oprichter start het bedrijf op met Ernst-Jan Pfauth, een van de oprichters van De Correspondent en presentator van de podcast POM.

"Onze boeken helpen je navigeren in deze door technologie snel veranderende wereld", staat op de website van de uitgeverij, die in samenwerking met Maven Publishing opgericht wordt.

De uitgeverij van Klöpping is het verlengde van de podcast over technologie en de media waar Pfauth werkt. De makers noemen POM "eigenlijk een podcast waarin twee nerds elkaar boeken aanraden". "Want we houden van boeken. Welk ander medium kan wekenlang je aandacht vasthouden?", lichten ze toe.