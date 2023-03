Intimidatie en discriminatie bij NOS Sport, leiding sportredactie treedt op termijn terug

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Op de redactie van NOS Sport zou sprake zijn van pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie en verbale agressie. Dat speelt al ruim twintig jaar. De hoofdredactie van NOS Sport treedt daarom op termijn terug om ruimte te maken voor "nieuw leiderschap".

Het terugtreden van de vierkoppige hoofdredactie is niet per direct, omdat "de continuïteit van de sportverslaggeving gegarandeerd moet blijven", staat in de verklaring van de NOS.