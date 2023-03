Intimidatie en discriminatie bij NOS Sport, hoofdredactie treedt op termijn terug

Delen via E-mail

Op de sportredactie van de NOS zou sprake zijn van pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie en verbale agressie. Dat speelt al ruim twintig jaar. De hoofdredactie van NOS Sport treedt op termijn af om ruimte te maken voor "nieuw leiderschap".

De vierkoppige hoofdredactie treedt niet per direct terug, omdat "de continuïteit van de sportverslaggeving gegarandeerd moet blijven", staat in een verklaring van de NOS.

NOS-directeur Gerard Timmer biedt zijn excuses aan. "Deze ervaringen leren ons dat we het in de toekomst beter moeten doen."

Timmer zei tijdens een bijeenkomst op de redactie dat de hoofdredactie "gefaseerd" zal aftreden. De directie wil over twee tot drie maanden met een plan komen.

De NOS begon het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie in december na meldingen van meerdere medewerkers. Daarop kwamen bijna honderd klachten.

Eerder had de NOS naar aanleiding van ongewenst gedrag bij het programma De Wereld Draait Door medewerkers opgeroepen misstanden te melden. Het zou bij NOS Sport om zowel vroegere als recente voorvallen op de sportredactie gaan.

Twee externe vertrouwenspersonen gingen de misstanden inventariseren. De hoofdredactie, bestaande uit Maarten Nooter, Pim Marks, Selma Schuurman en Ewoud van Winsen, liet in december in een mail aan medewerkers weten "te zijn geschrokken van de hoeveelheid meldingen, de inhoud en de impact".

Uit het NOS Journaal van woensdag 18.00 uur blijkt dat de nieuwsredactie zelf na navraag nog niet weet wat er precies is gebeurd bij NOS Sport. Timmer laat aan het AD weten dat er in ieder geval geen indicatie is dat de meldingen onder het strafrecht vallen.