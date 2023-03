Driedelige docu over Max Verstappen vanaf 2 april te zien op Viaplay

Viaplay komt met een documentaireserie over Max Verstappen. De driedelige reeks over de Formule 1-coureur gaat op 2 april in première.





Max Verstappen: Anatomy of a Champion gaat op zondag 2 april in première op Viaplay en neemt de kijker meer in het leven van de Formule 1-coureur.

Max Verstappen: Anatomy of a Champion gaat onder meer over Max' intense relatie met zijn vader Jos. Ook komt het afgelopen raceseizoen aan bod, waarin Verstappen wereldkampioen werd.

"Het afgelopen seizoen heb ik Viaplay toegang gegeven tot mijn wereld om een eerlijke en persoonlijke blik te werpen op mijn carrière en leven", zegt Verstappen over de serie.