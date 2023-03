Profiel Lingo, Taxi en Wintertijd: Harry de Winter (73) laat tv-geschiedenis na

Harry de Winter is dinsdagavond op 73-jarige leeftijd overleden. Een jaar geleden maakte de presentator bekend dat hij ernstig ziek was. De programmamaker, die aan de wieg stond van tv-klassiekers als Lingo en Taxi, gold als een grote en invloedrijke naam in Hilversum.

De Winter wordt in 1949 geboren. Hij begint zijn carrière als radioverslaggever voor de KRO en de VARA. Ook klust hij bij als dj, bijvoorbeeld op studentenfeestjes. Hij wordt tweede bij een dj-wedstrijd van de NOS - hij moet Frits Spits voor zich laten.

Hij komt in contact met omroep NCRV, die hem vraagt de muziek samen te stellen voor het jongerenprogramma Filter. Als men merkt dat De Winter ook goed kan presenteren, wordt hij het gezicht van het programma. Het leidt al snel tot zijn eigen radioprogramma: De Filter Furore Show. Nadat het programma snel tot een gedwongen einde is gekomen en De Winter hierover klaagt op televisie, wordt hij ontslagen.

Hij laat het er niet bij zitten en trekt zijn eigen pad. In 1977 richt hij zijn eigen productiebedrijf IDTV op. De Winter richt zich met name op jongerenprogramma's en concertregistraties van bekende artiesten.

Ook snuffelt hij in de jaren tachtig rond op de Amerikaanse televisiemarkt, waar hij interessante programma's tegenkomt. Zoals Lingo, Boggle en Triviant. De Winter ziet hier brood in voor de Nederlandse markt en verwerft de rechten van de programma's. De spelprogramma's worden ook op de Nederlandse tv een enorm succes. IDTV én De Winter worden een vast begrip in Hilversum.

Lingo is dankzij Harry de Winter al jarenlang een succes op tv. Foto: ANP

Bedrijf voor miljoenen verkocht

De Winter maakt met zijn productiebedrijf in de jaren negentig ook dramaseries en informatieve programma's. Shows als Pleidooi, Oud Geld, Taxi en 12 steden, 13 ongelukken doen qua succes niet onder voor Lingo. "Hij stond aan de wieg van vele succesvolle programma's en natuurlijk hoogstaande drama's", zegt AVROTROS woensdag na het overlijden van De Winter.

De series winnen talloze prijzen als Gouden Kalveren, Gouden Rozen en Nipkowschijven. Ze bieden ook kansen aan jonge talentvolle regisseurs als Willem van de Sande Bakhuyzen, Maarten Treurniet en Mike van Diem, die later een Oscar won voor Karakter.

Toch doet hij al snel afstand van zijn succesvolle bedrijf. In 1994 verkoopt hij de helft aan een Engels bedrijf en in 1996 gaan de rest van de rechten voor miljoenen naar uitgeverij VNU. Wel blijft De Winter tot 2003 verbonden aan de internationale tak van IDTV.

Naast zijn televisiebezigheden is De Winter ook actief op maatschappelijk gebied. Hij richt in 2000 De Initiatieven op, een stichting die onder meer politieke doelen steunt. De Winter is ook in het theater actief: met zijn partner, actrice Yvonne van den Hurk, maakt hij succesvolle producties als De Vagina Monologen.

De Winter begint vaker voor de schermen te treden. In 1999 begint hij voor RTL 5 met het interviewprogramma Wintertijd. Hierin spreekt hij met bekende Nederlanders en internationale sterren over hun muzikale favorieten. Onder anderen Ivo Niehe, Maarten van Rossem, Cliff Richard en Salman Rushdie schuiven aan.

Het programma verhuist door de jaren heen naar verschillende omroepen en in 2009 naar Het Gesprek, de interviewomroep die De Winter in datzelfde jaar opricht. In tegenstelling tot veel andere projecten van de programmamaker wordt de zender geen succes: in de zomer van 2010 gaat de stekker er al uit.

Harry de Winter met Beau van Erven Dorens in Wintertijd. Foto: ANP

De Winter wordt ziek, maar zit niet stil

Het is voor De Winter geen reden om stil te zitten. In 2011 richt hij Sarphati Media op, een productiebedrijf dat non-fictieprogramma's maakt over politiek en cultuur. Ook komt het zusterbedrijf DaVID &CO van de grond, met entertainmentprogramma's zoals Goor Draait Door, een talkshow met Gordon. Maar zulke grote successen als uit de IDTV-tijd behaalt De Winter niet meer.

Wel keert Wintertijd weer terug, op de radio en in 2020 op de publieke omroep. Na dat jaar doet hij het rustiger aan. Hij krijgt meer tijd voor zijn grote hobby, kunst. De Winter is fanatiek verzamelaar van voorwerpen, zoals beeldjes en speelgoedpoppen. Die verwerkt hij in eigen creaties, waarin hij de spullen combineert met bijvoorbeeld foto's in kistjes.

Tijdens een vakantie in Nieuw-Zeeland krijgt de presentator last van zijn longen. Na een kijkoperatie blijkt dat hij asbestkanker heeft. Dit nieuws deelt hij in maart 2022.

Hij maakt nog een laatste reeks van Wintertijd. In de laatste aflevering komt De Winter zelf aan het woord over zijn muziekfavorieten. Jeroen Pauw neemt de presentatie eenmalig over.