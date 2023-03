RTL onderzoekt veiligheid op werkvloer bij RTL Nieuws na concrete signalen

Delen via E-mail

Verschillende medewerkers hebben in een jaarlijks onderzoek gemeld dat het binnen de redactie van RTL Nieuws aan veiligheid ontbreekt. De hoofdredactie ontving deze signalen ook buiten dit onderzoek om. Om wat voor signalen het precies gaat, laat de zender niet weten.

"Het klopt dat we concrete signalen hebben gekregen. We vinden het fijn dat deze collega's zich veilig genoeg voelen om deze signalen af te geven en de hoofdredactie neemt deze dan ook serieus", zegt een RTL-woordvoerder tegen de krant. "Hoe sneller we hierop handelen, hoe beter."