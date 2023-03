Mediameiden stoppen met podcastrubriek over etende BN'ers: 'Te ver gegaan'

De rubriek Gespotte BN'ers is voortaan niet meer te horen in de podcast De mediameiden. Makers Tamar Bot en Fanny van de Reijt maakten in de aflevering van dinsdag bekend dat de rubriek niet meer is wat ze oorspronkelijk voor ogen hadden.

"Het is gewoon te groot geworden en te ver gegaan", zeggen Bot en Van de Reijt in de podcast. In de rubriek Gespotte BN'ers bespreken ze berichten van luisteraars die een bekende Nederlander hebben zien eten.

Ze nemen naar eigen zeggen met een zwaar hart afscheid van de rubriek, die in de aflevering van dinsdag voor het laatst te horen was. In de allerlaatste editie kwam onder anderen premier Mark Rutte aan bod.

De podcastmakers vertellen dat ze al langere tijd ethische bezwaren hadden. "Het voelt toch alsof wij mensen op bekende Nederlanders afsturen." Bovendien hebben ze klachten van bekende Nederlanders ontvangen. "Die hebben echt aangegeven: ik voel me niet altijd prettig meer als ik in het openbaar eet."