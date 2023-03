Zeker één geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport

Bij NOS Sport was sprake van zeker één geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt de vertrouwenspersoon die de vermeende misstanden bij de sportredactie van de NOS inventariseert. Het gaat daarbij om ongewenste opmerkingen. Het Leidsch Dagblad is in het bezit van documenten waaruit dat blijkt.

In december kondigde de NOS een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie aan. Het zou niet alleen om oudere, maar ook recente voorvallen op de sportredactie gaan. Een externe vertrouwenspersoon moet een eerste inventarisatie maken van de voorvallen.

Zo zou er op de werkvloer porno gekeken worden en zouden een presentator en een eindredacteur ongewenst gedrag hebben vertoond. Zij werken beiden nog op de sportredactie.

De vertrouwenspersoon heeft in ieder geval één geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag geconstateerd. Het gaat daarbij om ongewenste opmerkingen.

Meerdere huidige en voormalige medewerkers van NOS Sport laten aan het Leidsch Dagblad weten dat er weinig of geen vertrouwen in de inventarisatie is. Die zou volgens medewerkers niet ver genoeg gaan. Ook betwijfelen ze of het onderzoek wel consequenties zal hebben voor de personen die bij het ongewenste gedrag betrokken zijn geweest.