NPO verzet debat Linksom of Rechtsom na klacht Nieuwsuur over tijdstip

De NPO heeft het tijdstip van het debat Linksom of Rechtsom op 12 maart aangepast, nadat de NOS en Nieuwsuur een klacht bij de omroep hadden ingediend. Het programma zou op hetzelfde tijdstip plaatsvinden als Nieuwsuur, het journalistieke vlaggenschip van de NPO.

Volgens Van der Heyde was de hoofdredacteur van Nieuwsuur niet blij met het oorspronkelijke tijdstip. Het zou neerkomen op concurrentie binnen de eigen zender. Het debat wordt nu om 22.30 uur uitgezonden, een uur later dan eerst gepland.

Er was afgelopen dagen al veel te doen over het debat. Edith Schippers (VVD) en Mark Rutte (VVD) gaan op 12 maart in debat met Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks). Dat betekent dat er maar vier politici aanwezig zijn, van wie twee van dezelfde partij. Ook zijn drie van de vier niet verkiesbaar in de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten.

BBB-leider Caroline van der Plas zei zondag bij Buitenhof dat ze in het publiek gaat zitten, aangezien ze niet is uitgenodigd. Kee kon nog niet zeggen of dat mogelijk was, want dan zouden meer politici dat mogelijk willen.