Laatste afvaller Wie is de Mol?: 'In aflevering 4 ging een knop om'

Zuid-Afrika is het toneel van het 23e seizoen van Wie is de Mol?. Tien bekende Nederlanders hebben daar geprobeerd te onthullen wie de saboteur in hun midden is. Iedere week spreekt NU.nl met de afvaller van de avond ervoor. Deze keer is dat voor het laatst, met Soy Kroon.

De laatste afvaller van het seizoen zijn: het is een pijnlijke eer. Toch heeft Soy Kroon te maken met zéér verzachtende omstandigheden, want eigenlijk had de acteur weken geleden al het speelveld moeten verlaten.

In week vier kreeg Kroon een rood scherm en had hij zijn spullen moeten pakken. Maar door een spel met koffers wist hij zijn lot te ontlopen en kreeg hij er zomaar een paar weken bij. Een cadeautje, want de acteur was een hoop mooie opdrachten misgelopen als Annick Boer toen niet de dupe was geworden.

Hoe zwaar valt dit afscheid dan nog?

"Nou ja, het zijn zeker verzachtende omstandigheden. Dat is ook waarom ik er wel oké uit ben gegaan. Ik heb op één opdracht na alles mogen meemaken, terwijl ik dat rode scherm al eens gezien had. Natuurlijk had ik graag in die finale willen zitten. Ik had het niet per se hoeven winnen, maar ik was nu zó dichtbij."

"De avond van tevoren wist ik dat het klaar was. We hadden natuurlijk de test voorafgaand aan de opdrachten gedaan en ik wist dat ik niet voldoende had kunnen sturen zodat mijn antwoorden zouden kloppen."

Je had al eens een rood scherm gehad. Was dat een wake-upcall?

"Enorm! Ik heb het spel daarvoor echt eerlijk gespeeld en daar ging er toch een knop om. Terwijl ik tijdens die kofferopdracht eigenlijk wel dacht dat het klaar was. Ik heb wel een beetje geprobeerd te sturen daar, maar je hebt het niet in de hand. 'We moeten de hoogste koffer aan de Mol geven, want dan hou je het geld in het spel', heb ik toen geroepen, omdat ik wist dat er wel wat mensen op mij zaten. Toen Anke (de Jong, red.) mij ook echt één van de hoogste twee koffers gaf, was ik zo opgelucht."

"En meteen daarna voelde ik me schuldig, want ik wist dat Anke op mij en Nabil (Aoulad Ayad, red.) zat en wij hadden net de hoogste twee koffers gehad. Ik dacht dus dat zij zou afvallen. Uiteindelijk werd het Annick."

"Dat was raar: ineens moest ik gaan liegen tegen iedereen. Van tevoren had ik bedacht dat ik de Mol wel wilde zijn. Ik keek ook altijd naar de uitzendingen met de blik op de Mol en bedacht dan hoe ik het zou doen. Maar nu moest ik ineens halverwege het seizoen een geheim bij me dragen, terwijl we de avond ervoor nog enorm met elkaar hadden lopen bonden. Dat viel me zwaar, ik voelde me ineens zo eenzaam. Het voelde niet helemaal eerlijk, ik vond dat slopend. Kun je nagaan hoe het voor de Mol is."

Soy Kroon is acteur. Foto: AVROTROS

Jij was niet de Mol, maar veel medekandidaten vonden je wel verdacht. En op de site van het programma stond jij een hele tijd ook als één van de meest verdachte deelnemers. Hoe was dat?

"Ik had dus echt geen idee dat Ranomi (Kromowidjojo, red.) al die tijd op mij had gezeten. Ze liet helemaal niks los en ze heeft zelfs nog een keer gevraagd of wij niet een bondje konden starten. Ik had niks door, tot we met z'n allen aflevering 1 keken. Ranomi vertelde dat ze mij toen al zó verdacht vond, haha."

"Dat met z'n allen terugkijken was het allerleukste. Want je hebt alles samen meegemaakt, maar je hebt natuurlijk geen idee wat mensen in hun biecht hebben gezegd. Dan zit je elkaar aan te kijken: oh, dus zo praat jij over mij? Dat ik dacht dat Anke, Daniël en ik elkaar vertrouwden en dat zij echt een hele tijd op mij bleek te zitten. Haha, ja ik heb daar echt van gesmuld."

Heb je actief gemold?

"Er is geen dag geweest dat ik dacht: en nu ga ik eens even lekker saboteren. Ik vind het altijd zó vervelend als mensen die niet de Mol zijn enorm gaan lopen Mollen. Maar ik ging wel 'schmieren', zoals we dat in de theaterwereld noemen. Dat je elkaar op het toneel probeert aan het lachen te maken, door ineens iets onverwacht te doen. Ik word in zo'n spelletje een soort blije hond, ik ga echt tien keer zo hard. En daarin vind ik het dan ook leuk om ineens iets heel anders te doen, gewoon om te kijken hoe mensen dan reageren."

"Dat heeft me misschien wel verdacht gemaakt. Alle gekke theorieën op sociale media waren zo hilarisch. Dat mensen echt van alles bedachten waarom ik het toch wél was. Dat je muziek van The Crown onder een uitzending hoort en denkt: Crown, Kroon: het is Soy! Nou ja, niet dus, haha."