Talpa gaat ondanks tegenvallende kijkcijfers door met Avastars

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De tegenvallende kijkcijfers van Avastars zijn voor Talpa geen reden om in te grijpen. De volgende aflevering is vrijdag gewoon op primetime op SBS6 te zien, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Eerder deze week liet Talpa al weten dat het "vanzelfsprekend" op meer had gehoopt voor Avastars. "We zijn binnen Talpa Network constant bezig met de ontwikkeling van nieuwe ideeën, concepten en programma's. De uitkomst hiervan blijft tot op zekere hoogte onvoorspelbaar; vooral bij een programma waarvan de technologie nog niet eerder op de Nederlandse televisie te zien is geweest."