Voormalig RTL-verslaggever Jos Heymans overleden op 72-jarige leeftijd

Journalist Jos Heymans is overleden op 72-jarige leeftijd. Dat meldt RTL Nieuws , waar Heymans jarenlang als politiek verslaggever werkte. Heymans overleed donderdag na een kort ziektebed.

Heymans schreef diverse politieke columns voor RTL Nieuws. De journalist begon in 1995 bij het nieuwsprogramma en werkte er meer dan 25 jaar.

Hij begon zijn journalistieke carrière in 1973 bij het regionale dagblad Het Binnenhof. Drie jaar later stapte Heymans over naar de GPD, een samenwerking van regionale kranten. Daar ging hij aan de slag als coördinator buitenland en sportverslaggever. Hij was er in 1988 bij toen het Nederlands elftal in Duitsland Europees kampioen werd.

Parlementair verslaggever Frits Wester kan nog precies navertellen hoe Heymans binnenkwam bij RTL Nieuws. "Jos zat te eten in Nieuwspoort met zijn vrouw Marga. Hij vroeg mij: 'Jullie zoeken nog een parlementair verslaggever, zou dat niet iets voor mij kunnen zijn?' Een paar weken later zat hij naast me."

Heymans schreef naast zijn werk als parlementair verslaggever ook twee boeken: Het jaar van de waanzin en Over rechts. Het eerste boek ging over de opkomst van Pim Fortuyn en het tweede over de ingewikkelde formatie van 2010.

'Konden elkaar achter het behang plakken, maar vriendschap overwon'

Wester denkt terug aan Heymans als iemand die eigenwijs en moeilijk te overtuigen was. "Soms konden we elkaar wel achter het behang plakken of uit het raam kieperen, maar het waren uiteindelijk collegialiteit en vriendschap die overwonnen", vertelt de parlementair verslaggever. "We hebben elkaar ook altijd in bescherming genomen als een van de twee weer wat stoms had uitgehaald."

Hoofdredacteur van RTL Nieuws Ilse Openneer zegt in een reactie: "Bij Jos mocht het schuren. Als parlementair verslaggever volgde hij het werk van politici kritisch. Nooit verloor hij zijn journalistieke opdracht uit het oog."

"We verliezen een dierbare collega bij RTL Nieuws en we zijn verdrietig over het verlies van een mooi mens. We wensen zijn naasten heel veel sterkte toe."