Voormalig RTL-verslaggever Jos Heymans op 72-jarige leeftijd overleden

Hij begon zijn journalistieke carrière in 1973 bij het regionale dagblad Het Binnenhof. Drie jaar later stapte Heymans over en begon hij als coördinator buitenland en sportverslaggever voor de GPD, een samenwerking van regionale kranten. Hij was er in 1988 bij toen het Nederlands elftal in Duitsland Europees kampioen werd.