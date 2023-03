LOL: Last One Laughing krijgt tweede seizoen bij Prime Video

De comedyserie LOL: Last One Laughing krijgt een tweede seizoen. Dat maakt Prime Video vrijdag bekend op Instagram

In LOL: Last One Laughing komt een groep komieken samen in een ruimte. Ze mogen zes uur lang slechts één keer lachen. Bij de tweede keer ligt de komiek eruit. Degene die het langst niet lacht, wint een geldprijs van 50.000 euro voor een goed doel.