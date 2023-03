NOS-correspondent Mustafa Marghadi weer rustig aan het werk na ongeluk

NOS-correspondent Mustafa Marghadi is weer aan het werk gegaan nadat hij in januari gewond was geraakt bij een auto-ongeluk. Hij liet donderdagochtend op NPO Radio 1 weten dat hij grotendeels hersteld is, maar het nog wel rustig aan doet.

Bij het incident op het Indonesische eiland Java liep Marghadi een kaakbreuk en een hersenschudding op. De journalist zat in een auto die werd geraakt door een vrachtwagen. Marghadi zat zelf niet achter het stuur en lag te slapen toen de aanrijding plaatsvond.

Van de kaakbreuk is de correspondent inmiddels hersteld. Wel heeft hij blijvende littekens in zijn gezicht en lijkt hij volledig te zijn hersteld van de hersenschudding. "Hij moet nog altijd voorzichtig doen", vertelde collega Astrid Kersseboom. "Hij begint heel rustig aan met werken."