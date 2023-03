Paul de Leeuw volgt gezinnen met ziek kind voor nieuw programma

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Paul de Leeuw komt vanaf 11 april met een nieuw programma. In Niet Klein Te Krijgen volgt de NPO-coryfee een jaar lang vijf gezinnen die te maken hebben met een kind met een levensbedreigende ziekte. Dat heeft BNNVARA woensdag bekendgemaakt.

De Leeuw toont de vijf tieners en hun gezinsleden in het dagelijks leven thuis, op school en op het schoolplein, bij vrienden en op verjaardagsfeestjes.

Ook gaat de presentator mee tijdens behandelingen in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, gespecialiseerd in kinderoncologie.