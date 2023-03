Naar NPO2 verhuisd Opsporing Verzocht trekt opnieuw flink minder kijkers

Delen via E-mail

Opsporing Verzocht heeft opnieuw kijkers ingeleverd sinds de verhuizing naar NPO2. Het programma, dat wordt gepresenteerd door Anniko van Santen, verhuisde dit jaar van NPO1 naar het tweede net. Dinsdag keken er gemiddeld 620.000 mensen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Vorige week trok het opsporingsprogramma nog 792.000 kijkers. Dat was nog altijd minder dan het miljoenenpubliek dat naar Opsporing Verzocht keek toen het nog op NPO1 werd uitgezonden.

Op NPO1 trok Keuringsdienst van Waarde, dat afkomstig is van NPO3, dinsdag net als vorige week een miljoen kijkers. Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur. Daar keken ruim 1,6 miljoen mensen naar.