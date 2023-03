Gezin Marc de Hond helpt terminaal zieke mensen met videoportret

De familie van de overleden theatermaker Marc de Hond begint woensdag met de Stichting Levensportret. Bij deze organisatie kunnen ongeneeslijk zieke mensen een videoportret van zichzelf laten maken voor familieleden.

De stichting komt voort uit een initiatief van De Hond, die een videoportret voor zijn kinderen maakte toen hij wist dat zijn einde naderde. Hij liet zich door diverse bekende Nederlanders interviewen, zodat zijn kinderen later meer over hun vader te weten kunnen komen.

In eerste instantie richtte de familie van De Hond een stichting op waar uitbehandelde ouders een videoportret voor hun kinderen konden laten maken. Het project werd zo enthousiast ontvangen dat de nieuwe stichting het project nu breder trekt. "We kregen aanvragen van mensen zonder kinderen, van jonge mensen, van opa's en oma's die iets wilden nalaten voor hun kleinkinderen", vertelt Brian de Hond, de broer van Marc.

Jaarlijks krijgen meer dan 100.000 mensen in Nederland te horen dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Stichting Levensportret biedt iedereen in deze groep de kans kosteloos een professioneel geschoten video op te nemen. De website waar terminaal zieke mensen zich kunnen aanmelden, staat vanaf woensdag online.

Marc de Hond was de zoon van opiniepeiler Maurice de Hond. De theatermaker overleed in 2020 op 42-jarige leeftijd aan de gevolgen van blaaskanker. De Hond trouwde in november 2019 met meerkampatlete Remona Fransen, met wie hij negen jaar samen was. Met Fransen kreeg hij twee kinderen: Livia en James.