Van Nieuwkerk en Frans Klein werken mee aan onderzoek angstcultuur hele NPO

Oud-DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk en NPO-directeur Frans Klein willen meewerken aan het onderzoek naar de werksfeer bij hele publieke omroep. Dat meldde commissievoorzitter Martin van Rijn dinsdagavond in het NPO-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

"We willen ze allebei uitgebreid spreken en dat zal ook gebeuren", aldus Van Rijn. "Daar zijn zij zeer toe bereid."

De Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) komt naar verwachting deze zomer met het rapport over de werksfeer bij de NPO. De commissie werd vorig jaar november in het leven geroepen na het onderzoek van de Volkskrant. Daaruit bleek dat er bij de populaire talkshow De Wereld Draait Door jarenlang een angstcultuur heerste.

Aanvankelijk zou alleen onderzoek worden gedaan naar DWDD, maar dat werd verbreed nadat meer meldingen waren gekomen over vergelijkbare gevallen binnen de gehele publieke omroep.

Van Nieuwkerk kwam eind 2022 onder vuur te liggen na een publicatie in de Volkskrant over de werkcultuur bij zijn programma. Uit onderzoek van de krant bleek dat er volgens oud-medewerkers jarenlang grensoverschrijdend gedrag plaatsvond achter de schermen van de talkshow.

Tussen 2005 en 2020 - de jaren dat het programma op tv was - heerste er een angstcultuur. Die werd onder meer veroorzaakt door extreme woede-uitbarstingen van Van Nieuwkerk. Volgens de krant zijn vele medewerkers door hem toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd.

Frans Klein legde zijn taken voorlopig neer in afwachting van het onderzoek naar de misstanden. Klein was negen jaar lang namens omroep VARA betrokken bij het populaire tv-programma.