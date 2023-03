Spelpodcast Koffer 23 met Tygo Gernandt en André van Duin komt vrijdag uit

Podcastproducent Tonny Media komt vrijdag met de nieuwe podcast Koffer 23. In de fictieve spelpodcast kunnen luisteraars in acht afleveringen uitzoeken welke bekende Nederlander 'koffer 23' heeft gestolen. Tygo Gernandt verhoort als rechercheur verschillende bekende Nederlanders die verdacht zijn, waaronder André van Duin.

De bekende Nederlanders spelen zichzelf. De setting van het verhaal, dat plaatsvindt op een feest van de Nationale Postcode Loterij in een kasteel, is wel verzonnen. In de podcast wordt duidelijk dat op het feest, waarop gastvrouw Linda de Mol 26 Miljoenenjacht-koffers presenteert, koffer nummer 23 mist.

Koffer 23 is een samenwerking tussen podcastproductiehuis Tonny Media en de Nationale Postcode Loterij. Het verhaal is geschreven door Onno den Hollander en is een vervolg op de mysteriepodcast Help Louis, ook geschreven door Den Hollander.