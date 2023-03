Wie is de Mol? België vanaf 20 maart te zien op NPO Start

De Belgische versie van Wie is de Mol? is vanaf 20 maart te zien op NPO Start. Het nieuwe seizoen begint in België een dag eerder.

Elke maandag is op de gratis ondemanddienst een nieuwe aflevering van het programma inclusief ondertiteling te zien.

In het programma moet een groep allerlei opdrachten doen, terwijl een van hen stiekem de boel saboteert. Die persoon is de Mol. De andere spelers moeten er met de juiste antwoorden op testvragen op tijd achter zien te komen wie dat is. Iedere aflevering valt er iemand af: de persoon die de vragen het slechtst beantwoordt.