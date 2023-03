Niet eerder was er zoveel discussie rondom een videospel als in het geval van de Harry Potter-game Hogwarts Legacy. Die discussie heeft alles te maken met de uitspraken die de bedenker van de bebrilde tovenaarsleerling eerder deed over transgender personen. Wat heeft J.K. Rowling gezegd en welke gevolgen heeft dat voor de videogame?

Rowling is zelf niet betrokken bij de ontwikkeling van de game, die in februari uitkwam en inmiddels miljoenen keren is verkocht. Toch zijn het haar uitspraken die voor de nodige ophef zorgen rondom de release van Hogwarts Legacy. De reden? Rowling verdient wel geld aan het spel, omdat het gebaseerd is op de Harry Potter-verhalen. Volgens critici is dat een probleem, omdat de auteur eerder verschillende omstreden uitspraken deed over transgender personen.

Zo wordt duidelijk dat Rowling transgender vrouwen niet beschouwt als vrouw. Ook stelt ze dat vrouwen alleen een man willen zijn, omdat ze onderdrukt worden als vrouw. Het leverde Rowling het label 'TERF' op, wat staat voor een feminist die transgender vrouwen niet beschouwt als vrouwen en hen daarom uitsluit van de strijd voor vrouwenrechten.

Daarnaast deelt en liket de auteur met regelmaat berichten die over dit onderwerp gaan. Zo kreeg een tweet waarin transgender vrouwen "mannen in jurken" werden genoemd een like van de auteur. En in 2020 heeft ze een artikel gedeeld waarin gesproken werd van "mensen die menstrueren". "Ik weet zeker dat hier ooit eens een term voor was?", schreef de 57-jarige Rowling, doelend op het woord 'vrouwen'. Critici nemen haar dat kwalijk, omdat ook transgender mannen kunnen menstrueren.

Ondanks de kritiek blijft de auteur haar opvattingen over transgender personen delen. Onlangs zei ze in de podcast The Witch Trials of J.K. Rowling dat ze verkeerd is begrepen en dat ze niemand van streek wil maken. Maar daar voegde ze aan toe dat ze het niet erg vindt dat ze van haar voetstuk is gevallen na haar uitspraken.

'Dat Rowling grote achterban heeft, maakt het extra kwalijk'

Thomas Vink is zelf transgender man en vrijwilliger bij Genderpraatjes, een telefoonlijn voor mensen die vragen hebben over genderidentiteit. "Het zijn vooral jonge mensen die met ons bellen of chatten. Bijvoorbeeld met vragen over de transitie, het proces dat een transgender persoon doorloopt om geheel of gedeeltelijk van geslacht te veranderen", zegt Vink tegen NU.nl. "We spreken regelmatig jongeren die niet geaccepteerd worden door hun directe omgeving. Ze worden buitengesloten op school of ze mogen van hun ouders niet de kleding dragen die ze willen."

"Iemand als Rowling mag een mening hebben over transgender personen, maar haar uitspraken hebben wel impact. Ze verspreidt standpunten die niet alleen onjuist zijn, maar vooral ook heel schadelijk voor met name jonge mensen. Het draagt bij aan de vooroordelen en discriminatie van transgender personen. Dat zij een bekend persoon is met een grote achterban maakt het extra kwalijk", zegt Vink.

Onder de critici zijn ook acteurs uit de Harry Potter-films. Daniel Radcliffe, die de hoofdrol speelt in de filmreeks, was de eerste die reageerde op de uitspraken van Rowling. "Transgender vrouwen zijn vrouwen. Door anders te beweren, wis je de identiteit en waardigheid van transgender personen uit", schreef Radcliffe in een reactie.

De acteur werd bijgestaan door collega's Emma Watson (Hermelien Griffel) en Rupert Grint (Ron Wemel). En dat is volgens Vink belangrijk. "Het is goed als ook niet-transgender personen zich mengen in de discussie. Het draagt bij aan de acceptatie van transgender personen en het spoort anderen aan om ook hun steun uit te spreken."

Fans eerder ook niet blij met mogelijke Harry Potter-serie

Toen in januari 2021 geruchten over een mogelijke Harry Potter-serie rondgingen, waren niet alle fans daar blij mee. Het idee dat Rowling aan de serie zou verdienen, leverde weerstand op. Maar er is ook steun voor Rowling. Harry Potter-acteurs Helena Bonham Carter en de onlangs overleden Robbie Coltrane namen het voor haar op.

Coltrane, die de rol van Hagrid speelde, vond de uitspraken van Rowling niet beledigend. "Ik weet niet waarom, maar er is een hele Twitter-generatie die erop zit te wachten beledigd te worden. Zet je eroverheen."

Voor critici is het simpel: mensen die het spel kopen, steunen daarmee de onjuiste en schadelijke standpunten van Rowling. Daarom pleiten ze voor een boycot van het spel. Echt gevolgen lijkt het nog niet te hebben. Eind februari maakte Warner Bros., de producent van Hogwarts Legacy, bekend dat de game twee weken na de release al twaalf miljoen keer is verkocht.

Interessant is dat het spel je niet laat kiezen tussen een mannelijk of vrouwelijk personage: je kiest een lichaamsbouw en kapsel en bepaalt zelf of je bij de tovenaars of heksen slaapt. Het is niet duidelijk of de makers dat hebben gedaan als reactie op de uitspraken van Rowling. Vink is in ieder geval blij. "Veel jongeren voelen zich daardoor gezien en vertegenwoordigd. Ook draagt het bij aan de normalisatie van genderdiversiteit."