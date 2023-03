Finale Wie is de Mol? ook dit jaar weer in bioscoop te zien

De finale van Wie is de Mol? is ook dit jaar weer in de bioscoop te volgen. Pathé, de grootste bioscoopexploitant van Nederland, maakte maandag bekend dat de ontknoping van het 23e seizoen in 25 bioscopen zal worden vertoond.

Fans van het Wie is de Mol? kunnen op 11 maart onder meer terecht in vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De kaartverkoop is al begonnen.