Bert van Leeuwen volgt mensen met ernstige verslaving voor EO-programma

Bert van Leeuwen gaat voor het nieuwe seizoen van Soep, sores en soelaas mensen met een ernstige verslaving volgen. De EO-presentator blijft vijf weken op één opvangplek van het Leger des Heils.

Eerder filmde de EO al op verschillende plekken waar het Leger des Heils werkzaam is, zoals buurthuizen en werkplaatsen. Het nieuwste seizoen concentreert zich voor het eerst op één locatie: de Domus in Zwolle. Daar hebben 34 mensen een beschermde woonplek. Vanwege hun gebruik van verslavende middelen zijn ze uitgesloten van veel zorg.

Van Leeuwen vertelt dat hij mensen ontmoet die vrijwel allemaal dagelijks drank en drugs gebruiken. "Terwijl ik zowel bewoners als begeleiders meemaak in al hun ups en downs, stel ik hen en vooral mezelf de vraag hoe hopeloos of hoopvol het is als je nog dagelijks te maken hebt met een ernstige verslaving."