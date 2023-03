Jeroen Rietbergen en Ali B vervolgd in Voice-schandaal, Marco Borsato vrijuit

Jeroen Rietbergen en Ali B worden beiden vervolgd voor seksueel misbruik. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dat besloten na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag rondom The voice of Holland. Marco Borsato wordt niet vervolgd vanwege gebrek aan bewijs.

Ali B wordt vervolgd voor drie verschillende zedenmisdrijven, waarvan een te maken heeft met het televisieprogramma. De verdenking gaat om feiten die gepleegd zouden zijn in 2014 en 2018 in Heiloo, Amsterdam en in het buitenland. Het OM seponeert de aangifte van een vierde vrouw.

Bandleider Rietbergen wordt verdacht van een zedenfeit dat in 2018 zou hebben plaatsgevonden in of rondom de opnamestudio's van The voice.

De zaak tegen Marco Borsato wordt geseponeerd. Eerder gebeurde dat al bij de zaak tegen regisseur Martijn N., die werd beschuldigd van onzedelijke betasting en het zoenen van een persoon op de mond. Het OM heeft hiermee in alle vier de zaken rondom het televisieprogramma een besluit genomen.

Borsato's advocaten Geert-Jan en Carry Knoops laten aan NU.nl weten niet inhoudelijk op de beslissing van het OM te reageren. Dat doen ze op verzoek van hun cliënt. Op dit moment loopt nog een andere zedenzaak tegen de zanger.

Een 22-jarige vrouw heeft aangifte tegen Borsato gedaan. Ze zegt van 2014 tot 2019 door hem te zijn misbruikt. Op het moment dat het misbruik begon, zou de vrouw vijftien jaar zijn geweest. Borsato deed op zijn beurt aangifte van smaad en laster tegen de vrouw. Wanneer in die zaak een beslissing wordt genomen is nog niet bekend.

Onthullingen in BOOS leidden tot strafrechtelijk onderzoek

Het programma BOOS onthulde in januari 2022 dat er bij The voice of Holland op allerlei manieren sprake was van wangedrag. Borsato, Ali B, Rietbergen en N. werden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Tegen Ali B werden minstens vier aangiftes van aanranding en verkrachting gedaan.

Tegen Rietbergen is in ieder geval aangifte gedaan door Nienke Wijnhoven, oud-kandidaat van The Voice. Zij vertelde in de talkshow BEAU dat de bandleider haar had aangerand.