Nieuw SBS6-programma Avastars begint met tegenvallende kijkcijfers

Het nieuwe SBS6-programma Avastars heeft vrijdag met 304.000 kijkers de top 25 van de best bekeken programma's van de dag niet gehaald, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het talentenprogramma met virtuele personages ging vrijdag in première.

In Avastars treden virtuele personages op. Elke deelnemer is gecreëerd door een danser en een zanger. De duo's verzorgen het geluid en de bewegingen van de door een computer geanimeerde artiest. Bedenker John de Mol zou twintig jaar lang aan het project hebben gewerkt.

De presentatie van het programma is in handen van YouTuber Kalvijn. Het is zijn eerste grote studioprogramma. Eerder was hij te zien in zijn eigen talkshow. De jury van Avastars bestaat uit Nicky Romero, Nick Schilder, Simon Keizer en Dan Karaty.