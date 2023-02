Wie is de Mol?-ontknoping dit jaar in Paleis Soestdijk en weer vrij toegankelijk

Delen via E-mail

De finale van Wie is de Mol? is dit jaar live vanuit Paleis Soestdijk te volgen en voor het eerst sinds corona weer vrij toegankelijk voor publiek. AVROTROS heeft voor een andere locatie gekozen vanwege de grote belangstelling.

De ontknoping van het 23e seizoen op 11 maart zou eigenlijk op de vaste plek in het Amsterdamse Vondelpark plaatsvinden. Presentator Rik van de Westelaken onthulde het nieuws in de voortuin van het paleis. Iedereen kan de bekendmaking van de mol, de winnaar en de verliezend finalist bijwonen in Baarn.