Fawry not Sawry verlaat RUMAG en maakt overstap naar RTL Boulevard online

Farja Farvardin, beter bekend als Fawry not Sawry, stopt bij het platform RUMAG. De man achter het gelijknamige Instagram-account maakt per 1 maart de overstap naar RTL.nl en RTL Boulevard online, zo maakt RTL donderdag bekend.

"Ik heb mij bij RUMAG de afgelopen jaren mogen ontwikkelen en alle ruimte gekregen die ik wilde en daar ben ik ze zeer dankbaar voor", zegt Farvardin over de overstap.

Marc Schreuder, head of publishing bij RTL.nl, is blij met de stap. "Het is een hele logische keuze om Farja aan ons te binden. Hij heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld als een gepassioneerd contentmaker en zeker ook als een groot fan van het genre love, reality & dating."