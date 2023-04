Marieke Elsinga: 'Blijkbaar kijken we toch graag naar bekende koppen op tv'

Spelprogramma's met bekende Nederlanders in panels schoten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond. Marieke Elsinga presenteert de nieuwste toevoeging aan dit genre: Alles Is Muziek. De presentatrice zegt tegen NU.nl dat niet elk programma per se bekende Nederlanders nodig heeft, maar dat het wel goed werkt.

"In dit programma hoef je in ieder geval niet te raden wie iemand is", antwoordt Elsinga lachend op de vraag waarin Alles Is Muziek zich onderscheidt van andere spelshows met bekende Nederlanders. Dat moet wel in The Masked Singer, I Can See Your Voice en DNA Singers. In al die programma's raadt een panel met BN'ers de identiteit van een deelnemer. "Hoe leuk ik dat ook vind hoor", verzekert ze direct.

"Ik zal je eerlijk zeggen dat het voor mij ook niet altijd per se met BN'ers hoeft. Maar het werkt wel. Blijkbaar vinden mensen het toch leuk om naar bekende koppen te kijken. Ik zou het stoer vinden om eens een vergelijkbaar programma met onbekende mensen te doen, maar zover reikt mijn invloed niet."

De presentatrice haalt Kamp Van Koningsbrugge als voorbeeld aan. "Dat was even fantastisch met onbekende mensen als met bekende Nederlanders."

'Na een tijdje durfde ik meer te freestylen'

In Alles Is Muziek strijden twee teams van bekende Nederlanders, onder leiding van Jeroen van Koningsbrugge en Holly Mae Brood, tegen elkaar. Ze moeten in verschillende rondes zoveel mogelijk alledaagse voorwerpen verzamelen waarmee ze in de laatste ronde een bekende hit moeten naspelen. Ze gebruiken dus geen muziekinstrumenten, maar alleen voorwerpen.

Elsinga, die op het moment dat NU.nl haar spreekt nog midden in de opnames zit, praat vol enthousiasme over het nieuwe spelprogramma. "Ik vind het echt superleuk. Ik was natuurlijk gewend om RTL Boulevard te presenteren en ik heb weleens als teamcaptain of panellid in spelprogramma's gezeten. Maar dit presenteren is weer een heel andere discipline."

De presentatrice ziet zichzelf groeien in haar rol naarmate de opnames vorderen. "Voor de eerste opname was ik best wel zenuwachtig, maar dat is ook wel weer een lekker gevoel. Na een tijdje kende ik de spellen beter en durfde ik wat meer te freestylen."

'Werken met Van Koningsbrugge is een luxe'

"De teamcaptains zijn voor mij echt twee pilaren om op te leunen. Ik moet vooral de regie houden en de spellen goed uitleggen en daar de kijker in meenemen. Voor de grappen en grollen kan ik op hen rekenen." Werken met Van Koningsbrugge noemt ze "een luxe". "Hij is natuurlijk een door de wol geverfde teamcaptain en geeft altijd 120 procent. En Holly Mae doet het voor het eerst en dat gaat haar goed af. Ze is heel fanatiek en fysiek en dat is leuk om naar te kijken."

Hoewel in het programma muziek centraal staat, zijn niet alle rondes in het spel op muzikale kennis gebaseerd. Zo moeten de kandidaten ook kijken naar vallende voorwerpen en raden wat ze zijn. Wel is er een Ik Hou van Holland-achtig spel waarin een lied wordt gedraaid en de deelnemers een ontbrekend woord moeten invullen.