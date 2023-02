De journalistieke code wordt "stelselmatig overtreden" en een derde sanctie ligt op de loer. Ongehoord Nederland (ON!) blijft voer voor discussie binnen de NPO en leidt tot Kamervragen. Wat gebeurt er als de NPO Ongehoord Nederland echt voor een derde keer een straf oplegt? Of als NPO vraagt om de licentie in te trekken?

De derde sanctie is nog niet definitief. ON! krijgt van de NPO extra tijd om te reageren op het voornemen. Staatssecretaris van Media Gunay Uslu liet vrijdag weten het besluit van de NPO af te wachten.

Aanleiding voor de voorgenomen boete is het tweede rapport van de ombudsman van de NPO, dat eind november verscheen. Daarin staat dat in Ongehoord Nieuws stelselmatig de journalistieke code van de publieke omroep wordt overtreden. Zo was in veel uitzendingen sprake van "het systematisch delen van aantoonbaar onjuiste informatie".

Dat gebeurde zowel door de presentatoren, die foutieve informatie brachten, als door het niet genoeg ondervragen van gasten in het programma.

NPO moet verzoek doen tot intrekken van de vergunning

De NPO gaat de reactie van ON! eerst bestuderen en neemt daarna een besluit. Daarbij wordt ook nagedacht over een verzoek tot het intrekken van de vergunning, zo maakte de NPO eerder al bekend. Waar dat van afhangt, is niet duidelijk.

"De erkenning van een omroep wordt ingetrokken als de raad van bestuur minimaal tweemaal een sanctie heeft opgelegd én een verzoek om intrekking heeft gedaan", schreef Uslu in een reactie op Kamervragen over het voortbestaan van de omroep. "Van dat laatste is op dit moment geen sprake." Pas als de NPO een verzoek doet kan de bewindsvrouw die afweging maken. "Ik kan en wil niet vooruitlopen op deze zaken."

Wanneer Uslu besluit de licentie in te trekken, dan kan het snel gaan. Dat vertelt media-advocaat Machteld Robichon van bureau Brandeis aan NU.nl. "Mocht Uslu grond zien om de licentie in te trekken, dan laat ze dat aan ON! weten. De omroep kan zich daar dan vervolgens over uitlaten. Daarna komt er een besluit en kan de rechter dat besluit toetsen. Dit alles is een kwestie van een paar maanden."

De omroep zou volgens Uslu dan per direct geen onderdeel meer uitmaken van het publieke bestel. En dus geen recht meer hebben op budget of zendtijd. Robichon verwacht dat ON! dan bezwaar maakt en de voorzieningenrechter vraagt of het mogelijk is het intrekkingsbesluit te schorsen. "Zo kunnen zij tijdens de bezwaarprocedure blijven uitzenden."

Toetreden is makkelijk, tussentijds evalueren niet

De recente problemen zijn ontstaan na toetreding van ON!. Volgens de media-advocaat is het dan ook goed niet alleen te kijken naar wat er moet gebeuren bij overtredingen. Ook het proces van toetreding tot de publieke omroep moet tegen het licht worden gehouden. "Je kunt als aspirant-omroep vrij makkelijk toetreden. Maar als zo'n omroep eenmaal binnen is, zijn er geen mogelijkheden om tussentijds te evalueren of een omroep weer uit het bestel te zetten. Na een aantal jaar moet je wel laten zien wat je hebt waargemaakt. Maar in de praktijk verdwijnen omroepen daarna niet uit het bestel."

Het College van Omroepen (CvO), het orgaan waarin alle publieke omroepen zich hebben verenigd, kondigde vrijdag aan dat het van plan is om eind maart een update van de journalistieke code te presenteren. Dit naar aanleiding van een oproep van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Hij vroeg de NPO eind 2022 om de code aan te passen na het rapport van de NPO-ombudsman over ON!.