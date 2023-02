RTL gaat op zaterdagavond geen talkshows meer uitzenden

RTL stopt half april met het uitzenden van latenightshows op de zaterdagavond. Presentatoren Humberto Tan en Renze Klamer zullen elkaar enkel nog op zondag afwisselen met hun weekendshows.

Tot half april is talkshow Humberto te zien op de zondagavonden. Daarna neemt Klamer het over met Renze op Zondag.

"Op dit moment hebben we met Jinek, BEAU, Humberto en straks ook Renze al zes dagen in de week een sterke latenightshow", meldde de zender toen. "De stap om ook de zevende dag - de zaterdag - erbij te pakken is een hele logische, omdat de actualiteit immers nooit stilstaat."

Op het tijdslot van de programma's is vanaf 15 april de Videoland-première van Special Forces VIPS en een week later het tweede seizoen van Better Than Ever te zien. Daarin ontvangen Martijn Krabbé en Waylon winnaars van verscheidene talentenjachten die de zangstrijd met elkaar aangaan.