Carice en Halina zijn open over privéleven, maar alleen als ze dat zelf willen

Carice van Houten en Halina Reijn zijn doorgaans niet heel loslippig over hun privéleven. Daar komt vanaf woensdag verandering in: de twee actrices en hartsvriendinnen lanceren samen hun podcast. En omdat ze zelf alle touwtjes in handen hebben, durven ze meer te vertellen over zichzelf dan in een gemiddeld interview.

"Natuurlijk houden we bepaalde dingen voor onszelf, maar tegelijkertijd zijn we ook een open boek. Soms zelfs op het niveau dat je kan denken: too much information. We zijn echte oversharers", vertelt Van Houten in gesprek met NU.nl.

"Eigenlijk gaat niks ons te ver, als we zelf maar de baas zijn", vult Reijn aan. "Wij praten, wij bepalen, dan voelen we ons helemaal op ons gemak. De podcast is een manier om te vertellen over dingen die mensen graag van ons willen weten. Maar we delen niet te veel over de mensen om ons heen, die willen we beschermen."

Over zichzelf zijn de actrices dus wel heel open. "Maar wel in onze eigen context, en met onze eigen relativering erbij", zegt Van Houten. "Dingen die we in interviews vertellen worden in de media vaak uit hun context gehaald. We vinden dat alleen maar grappig. We noemen dat overigens een 'NU'tje', haha. Dat is echt een fenomeen voor ons geworden."

'We moeten meer ons best doen om elkaar te spreken'

De twee actrices kennen elkaar al sinds hun studietijd, toen ze samen op de toneelschool zaten. Sindsdien zijn ze beste vriendinnen. Ze werkten regelmatig samen (bijvoorbeeld in Zwartboek) en in 2015 begonnen ze hun eigen productiebedrijf Man Up. Binnen dit bedrijf maken ze ook hun podcast.

"We vinden het leuk om onze vriendschap om te zetten in iets creatiefs", vertelt Reijn. "Om die intimiteit te delen dat je samen iets maakt." Het komt hun vriendschap ook ten goede: de twee wonen niet bepaald bij elkaar in de buurt. Reijn emigreerde naar New York, waar ze werkt aan haar Engelstalige films. Van Houten woont onder de rook van Amsterdam, maar is ook regelmatig in het buitenland voor werk.

"We merken dat nu we iets ouder zijn, drukkere levens hebben en we letterlijk aan de andere kant van de wereld zitten, iets meer ons best moeten doen om elkaar genoeg te spreken", vertelt Van Houten. "De podcast is voor ons dus een uitkomst."

"Het is een leuke stok achter de deur, we móéten nu wel kletsen", zegt Reijn lachend. "Niet dat we dat anders niet zouden doen. En we spreken elkaar heus ook om de podcast heen. Maar dat uurtje voor de podcast koesteren we echt. Juist omdat we zo ver van elkaar vandaan wonen, wil je je tijd samen benutten."

Carice van Houten en Halina Reijn op de set van Zwartboek in 2005. Foto: ANP

'We zijn echte Hollandse boerinnen'

In Man Up - Carice & Halina vertellen de actrices over hun vriendschap, hun werk en andere gedachten en gevoelens. Reijn: "We zullen vooral anekdotes vertellen, herinneringen ophalen. Over onze carrière, de verschillen tussen Hollywood en Nederland bijvoorbeeld. Maar ook over onderwerpen als ouder worden - waar je je in dat rare beroep van ons, met al die camera's, nog bewuster van bent. En over onze rare angsten. Ik ben bijvoorbeeld doodsbang voor bruggen."

Er bestaan inmiddels honderden podcasts waarin bekende en onbekende mensen met elkaar kletsen. Hoe springt het project van Reijn en Van Houten hier dan bovenuit? "De humor en onze zelfspot", denkt Reijn. "Die delen we al sinds het begin van onze vriendschap."

Van Houten beaamt dat. "We ervaren dingen best heel meta. Dat we onszelf van een afstandje zien in een situatie, en er dan hard om moeten lachen. De absurditeit van ons leven heeft ons altijd geboeid." Reijn: "Zeker in de showbizz neemt iedereen zichzelf superserieus. Wij denken: iedereen gaat uiteindelijk dood, who cares? Wat dat betreft zijn we echte Hollandse boerinnen."