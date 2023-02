Zesde afvaller Wie is de Mol?: 'Ik werd gisteren weer pissig'

Zuid-Afrika is het toneel van het 23e seizoen van Wie is de Mol?. Tien bekende Nederlanders hebben daar geprobeerd te ontdekken wie de saboteur in hun midden is. NU.nl spreekt iedere zondag met de afvaller van de avond ervoor. Deze week is dat journaliste Anke de Jong.

Het vertrouwen van de groep winnen in een programma waarvan de slogan 'Trust nobody' (vertrouw niemand) is, dat is bijzonder. Anke de Jong was penningmeester, kreeg regelmatig een sleutelpositie toebedeeld en kreeg de groep makkelijk met zich mee. Zelden zagen we in dit programma iemand met zoveel stelligheid zeggen: "Jullie vertrouwen mij allemaal."

En toch. Alle goede banden en het bondje met Daniël Verlaan ten spijt: de hoofdredactrice van ELLE moest deze week het veld ruimen. En dat terwijl ze als enige alle twintig vragen had weten te vinden in het doolhof én het snelst de test had gemaakt.

Jij was in negentien minuten klaar, de eerstvolgende kwam pas drie minuten later. Word je dan niet onwijs onzeker?

"Nee helemaal niet, ik voelde me juist goed! Ik had als enige alle vragen en ik hoorde en zag hoe moeilijk de rest het had met alles vinden. Terwijl ik heel kalm door het doolhof was gegaan en mijn lijstje had bijgehouden zodat ik zeker wist dat ik alles had. De twee opdrachten hiervoor zat ik er niet helemaal lekker in, dus bij deze opdracht dacht ik echt: deze is voor mij. Nou, niet dus, haha."

Voor het eerst kon je zomaar meekijken met de antwoorden van anderen. Heeft dat je koers nog veranderd?

"Dat was echt een enorme twist. Wat doe je dan? Ik heb even getwijfeld: zal ik expres andere antwoorden invullen om anderen onzeker te maken? En omdat ik dus heel rustig door dat doolhof ging, heb ik ook even bij iedereen gekeken wie zij als Mol hadden. Het heeft mijn koers niet veranderd, nee. Maar het was wel een ongelofelijke mindfuck."

Anke de Jong is hoofdredacteur van modetijdschrift ELLE. Foto: AVROTROS

Je was bizar kalm bij je afscheid. Je reageerde amper op je eigen rode scherm.

"Ik wist het toen al. Op het moment dat ik zag dat Daniël een groen scherm had, wist ik dat ik het helemaal verpest had. Er waren toen ook al zoveel groene schermen geweest. Daarom feliciteerde ik hem ook niet meteen, ik wist dat dit mijn ondergang betekende."

"Ik had van te voren sowieso bedacht dat ik tijdens de eliminaties gewoon rustig wilde blijven. Niet overdreven reageren op een rood scherm, want ik kan toch niet acteren en dan had iedereen meteen door hoe ik er zelf in zat. En ik dacht ook iedere keer: als ik er nu uitga, ben ik gewoon niet goed genoeg. Heel simpel. Dus daar hield ik aan vast. Maar toen de camera's eenmaal uitstonden en mijn microfoon af was drong het ineens door. Daar kwam een stortvloed aan tranen, terwijl ik niet iemand ben die snel huilt."

Zelden hebben we in Wie is de Mol? iemand gezien die zo blind werd vertrouwd door eigenlijk de hele groep. Hoe kwam het dat iedereen dacht: die Anke kunnen we geloven?

"Wat erg hè? Haha. Ik ben gewoon te eerlijk en heb echt geen masker. Ik deel graag een stukje van mezelf, leg veel vertrouwen in de ander. En natuurlijk gaat dat wel eens mis en is dat naar, maar dan weet ik in ieder geval dat ik bij mezelf ben gebleven. Ik denk dat ik daardoor met iedereen wel een goede band had. Ik heb ook weinig gelogen."

"Achteraf denk je dan: had ik het niet anders moeten doen? Want doordat bijna niemand op mij zat, of nou ja, Nabil (Aoulad Ayad, red.), moest ik het echt heel goed doen bij de testen."

"Kijkers zaten trouwens wel op mij, omdat ze me dan zo af en toe ineens niks zagen doen, terwijl ik wel een hele fanatieke speler ben. Ik wilde gewoon niet mijn kop in het zand steken en ik weet ook van mezelf dat ik niet goed kan vangen. Dan kan ik wel heel hard m'n best gaan doen, maar dat past niet bij me. Dat vonden mensen verdacht."

Andersom werd jouw vertrouwen meerdere keren geschonden. Deze aflevering leek je echt boos.

"Was ik ook! Ik werd gisteren weer pissed, haha. Na die paraglide-opdracht heb ik de rest ook gevraagd me gewoon maar even met rust te laten, ik baalde zo van ze. Maar toen ik daar in mijn eentje in het gras zat, zijn ze er toch weer allemaal bijgekomen. Ik baalde van Daniël en ik baalde van Jurre (Geluk, red.) en was het echt even helemaal zat. Maar inmiddels is alles weer goed tussen ons hoor, haha."