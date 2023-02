Nathan Rutjes en Selma Omari doen mee aan nieuw seizoen van De Verraders

Delen via E-mail

Oud-voetballer Nathan Rutjes, influencer Selma Omari, auteur Sunny Bergman en voormalig model Irene van de Laar zijn enkele van de kandidaten die meedoen aan het nieuwe seizoen van de RTL-show De Verraders. Dat heeft de zender vrijdag bekendgemaakt.

Ook hockeyster Noor Omrani, operazangeres Maria Fiselier, voormalig RTL Boulevard-deskundige Giorgio Hokstam en kunstenares Katinka Simonse staan in het rijtje met namen die de zender heeft bekendgemaakt.

Verder behoren ook influencers Chahid Charrak en Jessie Maya tot de deelnemers. De overige tien kandidaten worden op een later moment aangekondigd.

Het nieuwe seizoen van De Verraders is vanaf 3 maart te zien bij RTL 4. Het is de derde reguliere reeks van het programma. Via streamingdienst Videoland waren eerder nog twee Halloween-edities te zien.