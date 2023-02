Drake en 21 Savage schikken met Vogue over gebruik cover voor reclame

Delen via E-mail

Rappers Drake en 21 Savage hebben geschikt met Condé Nast, het moederbedrijf van modeblad Vogue. Het bedrijf klaagde de rappers in november vorig jaar aan voor 4 miljoen dollar (bijna 4 miljoen euro) vanwege een nepcover die de twee artiesten gebruiken om hun nieuwe plaat te promoten.

Voor welk bedrag is geschikt in de rechtszaak, is niet bekendgemaakt.