Omroepen passen eind maart hun journalistieke code aan

Het College van Omroepen (CvO), het orgaan waarin alle ledenomroepen zich hebben verenigd, is van plan om eind maart een update van de journalistieke code van de NPO te presenteren.

Ombudsman Margo Smit concludeerde in dat rapport dat op basis van de huidige code niet getoetst kan worden of een item racistisch is. Dat deed ze nadat er klachten waren binnengekomen over een uitzending van Ongehoord Nieuws. Klagers vonden dat een item in dat programma racistisch was.