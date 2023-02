Televisieactie voor aardbevingsslachtoffers trekt ruim miljoen kijkers

Ruim een miljoen mensen heeft woensdag live de actieavond voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije bekeken, meldt Stichting KijkOnderzoek . Zo'n drie miljoen mensen zagen een stukje van het twee uur durende programma op NPO1.

NPO, RTL en Talpa maakten het televisieprogramma gezamenlijk. Woensdagavond werd in het actiecentrum in Beeld & Geluid in Hilversum bekendgemaakt dat tot dan toe zo'n 88,9 miljoen euro was ingezameld voor Giro555.

De teller stond even na 19.00 uur al op ruim 54,7 miljoen euro en liep in de avond verder op. Aan het begin van de middag was de tussenstand 41,9 miljoen euro en de actiedag begon met een bedrag van ruim 28,6 miljoen euro.

RTL 4 en SBS6 besteedden ook in hun eigen programma's en reclameblokken doorlopend aandacht aan de actie. De korte actieblokjes die woensdag overdag op NPO1 te zien waren, trokken tussen de 97.000 en 163.000 kijkers. Naar het laatste blokje, voor het NOS Journaal van 18.00 uur, keken 723.000 mensen.

De best bekeken programma's van de avond waren het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1, dat ruim 1,9 miljoen kijkers trok, en het NOS Journaal van 18.00 uur, met bijna 1,3 miljoen kijkers. De top drie wordt gecompleteerd door de tv-show van Giro555.

Het aantal kijkers kan nog oplopen, want mensen kunnen programma's terugkijken via via apps, digitale televisie of andere kanalen.