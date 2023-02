Geen RTL-verkiezingsdebatten vanwege onenigheid over tijdstip en deelnemers

RTL organiseert geen debatten rond de komende Provinciale Statenverkiezingen. Er is namelijk veel onduidelijkheid over het tijdstip en de deelnemers, meldt de Volkskrant donderdag.

Pogingen om het debat in plaats daarvan in een uitzending van Jinek te laten plaatsvinden, liepen op niets uit. De RTL-talkshow wilde Caroline van der Plas van BBB en Joost Eerdmans van JA21 uitnodigen en regeringspartij CDA juist niet, waardoor de VVD niet meer wilde komen.

De VVD ontkent dat ze er verantwoordelijk voor is dat de verkiezingsdebatten niet doorgaan. Wel geeft de partij toe dat ze televisiedebatten tussen VVD-leider Mark Rutte en Eerdmans of Van der Plas niet ziet zitten.

RTL organiseerde vier jaar geleden een debat in theater Rode Hoed. Acht prominente leden van onder andere de VVD en Forum voor Democratie gingen toen met elkaar in debat over de belangrijkste thema's bij de Provinciale Statenverkiezingen, die een belangrijke rol spelen bij de samenstelling van de Eerste Kamer.

De partijleiders gaan tijdens de komende verkiezingen waarschijnlijk alleen in de laatste dagen van de campagne met elkaar in debat, zoals op 13 maart bij EenVandaag. Ook zal Van der Plas in dat programma met Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) in discussie gaan over het stikstofbeleid.