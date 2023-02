Flikken Maastricht: al zeventien seizoenen populair, actueel én kneuterig

Niet heel spannend of onvoorspelbaar en toch zeer succesvol: Flikken Maastricht start vanavond het zeventiende seizoen. Het is de langstlopende dramaserie van Nederland. Uiteraard met de drijvende krachten achter de serie, Floris en Eva.

De eerste aflevering van Flikken Maastricht trok op 3 september 2007 meteen 1,3 miljoen kijkers. Bijna zestien jaar later zijn de kijkers nog steeds in de ban van het dagelijkse werk van Floris Wolfs en Eva van Dongen (Victor Reinier en Angela Schijf). De twee rechercheurs lossen moorden op in Maastricht en we zien hoe hun politie-collega's omgaan met dagelijkse akkefietjes in de stad.

Misdaden zijn eigenlijk bijzaak: de serie draait vooral om de relatie tussen de politiemensen. "Ze hebben hun zwaktes en hun onzekerheden. Daardoor kan de kijker zich goed met hen identificeren", zegt Algemeen Dagblad-recensent Angela de Jong tegen NU.nl over Floris en Eva. "Daarnaast bestaat er een onmiskenbare chemie tussen de twee hoofdrolspelers. Ze gaan voor elkaar door het vuur en dat voel je als kijker ook echt."

Het is onder andere die chemie tussen de twee rechercheurs die ervoor zorgt dat de serie in hoogtijdagen een indrukwekkende twee miljoen kijkers weet te bereiken. De liefdesperikelen van Floris en Eva hebben van fans zelfs hun eigen naam gekregen: Fleva-momenten.

'Het is vermakelijke tv op de vrijdagavond'

De Jong, die zichzelf niet als de grootste fan van de serie omschrijft, begrijpt heel goed waarom de serie al jarenlang zoveel kijkers trekt. "Het zijn duidelijke verhaallijnen, die op een toegankelijke manier worden verteld. De kijker heeft meteen door wie de goodguys en de badguys zijn. Maar het heeft ook een bepaalde kneuterigheid. Ik word niet omver geblazen door het scenario, de cameratechnieken of het acteerwerk zoals dat wel het geval is bij series als Rampvlucht of Het gouden uur. Het is vooral vermakelijke tv op de vrijdagavond."

Robbert Blokland, recensent voor NRC en de VARAgids, noemt de serie "simpel". "Maar simpel is niet verkeerd. De makers volgen een bepaalde formule: er staat steeds opnieuw een politiezaak centraal, die opgelost moet worden. En als kijker weet je dat het altijd goed afloopt", vertelt Blokland. "Echt heel spannend is het in dat opzicht dus niet, maar dat is juist de kracht van deze serie. Het nemen van grote risico's zou er mogelijk voor zorgen dat kijkers afhaken."

"Wat de makers goed doen, is inspelen op de actualiteiten en trends in de samenleving. In de serie komen thema's zoals de opkomst van rechts-extremisme en huiselijk geweld voorbij", zegt Blokland. "Dat de serie simpel is, wil niet zeggen dat het makkelijk is om te maken. Het is vakmanschap." De recensent noemt het een "heel bijzondere prestatie" dat een dramaserie zo lang loopt.

Kritiek op ontbreken Limburgs accent

Maar met succes komt ook kritiek. Omdat de serie zich afspeelt in Maastricht, verwachtte de kijker dat de acteurs met een Limburgs accent zouden spreken. In Flikken de Podcast, waarin fans van de serie antwoord krijgen op hun prangende vragen, vertelde Schijf dat het de bedoeling was dat zij wel Limburgs zou spreken. Maar producent Reinout Oerlemans vond het vreemd dat zij daarmee de enige zou zijn. Na drie draaidagen werd het Limburgse accent om die reden in de ban gedaan.

De Jong is het met dat besluit eens. "Een serie in deze categorie drama is bedoeld voor een groot publiek. Als de acteurs zich een Limburgs accent hadden aangemeten, hadden ze nooit de kijkcijfers gehaald die ze nu bereiken."

Nadat de serie na twee seizoenen was verhuisd van de late maandagavond naar de vrijdagavond, stegen de kijkcijfers flink. De vrijdagavond lijkt de perfecte match te zijn voor de politieserie. De verwachting is dat Flikken Maastricht ook dit jaar weer de kijkers naar zich toe weet te trekken.

"Het zou me verbazen als de kijkcijfers dalen, daar zie ik geen reden voor. De serie heeft een grote, trouwe fanbase", stelt De Jong. "Er is ook geen concurrentie. Het is momenteel echt zoeken naar iets leuks op de vrijdagavond. Om die reden kijk ik wel uit naar een nieuw seizoen van Flikken Maastricht."