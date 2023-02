BBC maakt documentaire en podcast over rapper Ye

De BBC is bezig met een documentaire en een bijbehorende podcast over rapper Ye. De achtdelige reeks zal te zien zijn op BBC Two, meldt filmwebsite Deadline. Een datum is nog niet bekend.

In de documentaire duikt onderzoeksjournalist Mobeen Azhar in het leven en de carrière van Ye, die voorheen bekend was als Kanye West. Azhar maakte eerder de documentaire The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship over Britney Spears voor de BBC.

Onder meer de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de commotie rond de antisemitische uitspraken van Ye komen aan bod in de documentaire.