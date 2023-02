Ongeneeslijk zieke Harry de Winter kijkt terug op carrière in TV Monument

De ongeneeslijk zieke Harry de Winter staat centraal in een nieuwe aflevering van TV Monument. Presentator Han Peekel sprak de producent en programmamaker, voordat hij eind vorig jaar zelf overleed. De uitzending is op 26 maart te zien op NPO1.

De Winter is bij het grote publiek vooral bekend als presentator van Wintertijd. Hij maakte in maart bekend dat hij ongeneeslijk ziek is. In gesprek met Eva Jinek vertelde de 73-jarige televisiemaker dat hij in 2020 de diagnose asbestkanker kreeg en niet weet hoelang hij nog te leven heeft.