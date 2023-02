Actrice Marijke Merckens op 83-jarige leeftijd overleden

Actrice Marijke Merckens (83) is overleden, meldt haar familie woensdag. Merckens, geboren als Marijke Ouwejan, stierf vorige week donderdag in haar woonplaats Harfsen.

Haar uitvaart was afgelopen dinsdag. Merckens had darmkanker en heeft gekozen voor euthanasie.

Merckens werd geboren in toenmalig Nederlands-Indië en zat in Arnhem een tijdje op de toneelschool. Ze werd in de eerste helft van de jaren zestig bekend als sidekick van cabaretier en zanger Wim Sonneveld.

Na haar werk bij de eerste onemanshow van Sonneveld was ze verbonden aan de Haagse Comedie. Ze was vaak op het toneel te zien in diverse stukken. Ook werkte ze als scriptgirl voor de Vara.

Van Pipo de Clown tot Medisch Centrum West

Haar tv-debuut was in de beroemde tv-serie voor kinderen over Pipo de Clown, Pipo en de Waterlanders. Een andere kinderserie waaraan ze meewerkte was De Zevensprong.

Ze zong ook met Trea Dobbs en Ria Valk in de tv-shows waarin Rob de Nijs centraal stond. Op tv was ze ook te zien in producties als Villa des roses, Mensen zoals jij en ik, Moordspel, Oppassen!!!, Ha, die pa!, Medisch Centrum West en In de Vlaamsche pot.

Merckens onderbrak haar loopbaan voor haar gezin

In oktober 1965 presenteerde ze het Grand Gala du Disque, een grootschalig tv- en muziekevenement. Twee jaar later had ze zelf een eenmalige tv-show. De actrice speelde ook in films, onder meer in Ik ben Joep Meloen en Een vlucht regenwulpen.