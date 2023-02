Ivo Niehe sluit TV Show af: 'Hoef niet meer zo nodig als presentator in beeld'

Ivo Niehe heeft de memorabelste verhalen rond zijn ontmoetingen met artiesten, royals en andere bijzondere personen gebundeld in het boek De afterparty (Persoonlijke verhalen over wat u nooit te zien kreeg), dat donderdag verschijnt. Hij ziet het als een mooie afsluiting van ruim veertig jaar TV Show. "Ik hoef niet meer zo nodig als presentator in beeld", vertelt hij aan NU.nl.

Het optreden van Prince dat bijna misliep, de kritische Mies Bouwman, de warme band met Johnny Kraaijkamp sr. en Sir Peter Ustinov. In zijn tv-programma maakte de 76-jarige Niehe bijzondere dingen mee.

Toen de TV Show op 1 januari vorig jaar stopte, was hij al bezig met het schrijven van zijn boek. "Ik had niet echt de intentie nog een boek uit te brengen, want ik weet dat de tijden zo veranderd zijn. Voor mijn eerste boek zat ik op zaterdagavond in de show van Sonja Barend met vier miljoen kijkers. Daarna waren de boeken niet aan te slepen. Misschien zal het nu opgaan in de massa."

Toch kwam De Afterparty er. Niehe beschrijft daarin tot in detail gebeurtenissen van jaren geleden. Dat deed hij bijna helemaal uit zijn hoofd. "Hád ik het ooit maar opgeschreven. Iemand mag mij wijzen op een detail dat niet klopt. Het zijn grote gebeurtenissen geweest waarvan ik nu pas geniet."

Tijdens het schrijven kwam de presentator en tv-maker tot dat besef. "Je wilt dat het interview goed is en het thuis ook meteen in elkaar zetten. Ik ben dus steeds na de gesprekken onmiddellijk weer naar huis gereden, want het was werk."

Spreken op de uitvaart van Johnny Kraaijkamp

Niehe stond bekend om zijn nauwkeurige voorbereiding en een uitstekende ploeg mensen om zich heen. Maar ook om zijn geduld: zoals bij Grace Jones met wie hij midden in de nacht een interview op afstand had. De popdiva liet hem tot 4.30 uur 's nachts wachten. "Maar haar openingszin was: 'Ik heb nu eenmaal een heel ander besef van tijd'. Dat maakt het wel goed."

In die jaren kwam de presentator bij de grootste sterren op aarde over de vloer. "Je kon toen nog wel bij iemand thuis filmen. Dat kun je nu vergeten. Tegenwoordig hebben alle sterren ook een eigen kanaal op sociale media. En het stond in hun contract: promotieverplichting, elk land één. Dan kom je al snel bij iemand terecht die zijn talen spreekt en veel kijkers heeft."

Af en toe was Niehe verbaasd dat hij het kon, al die mensen spreken. Want Niehe beschrijft zichzelf als een eenling die niet zo heel makkelijk contact maakt. "Maar als ik bij David Bowie of Oprah Winfrey binnenkwam, wist ik: dit wordt leuk. Wat die magie is, weet ik niet. Bowie en George Michael wilden het interview dat ik met ze had zelfs op hun dvd zetten."

Er ontstond weleens een vriendschappelijke band met iemand. Met actrice Mia Farrow wisselde hij telefoonnummers uit. Ruimtevaarder Wubbo Ockels vroeg hem vanaf zijn sterfbed nog even langs te komen. En op de uitvaart van entertainer Kraaijkamp sr. hield Niehe een toespraak. "Dat zijn momenten dat ik denk: het heeft betekenis dat ik hier ben."

Ivo Niehe met Grace Jones. Foto: Ivo Niehe

Niehe gaat niet meer aan talkshowtafels zitten

'BN'er, je moet het vooral niet willen zijn', had zijn boek ook kunnen heten. "Als je nu een faux pas maakt, staat dat voor eeuwig op sociale media. Toen ik in 1984 commentator bij het Eurovisie Songfestival was en te veel informatie tussendoor en zelfs tijdens de liedjes oplepelde, schreef het AD op maandagochtend 'De ramp Niehe'. Daar was ik het volkomen mee eens, maar daarmee was de kous af. Nu ben je heel lang trending topic."

De tv-wereld heeft niet meer de mystiek en onbereikbaarheid van toen. In de tijd van Niehe hadden alleen hij en Sonja Barend een talkshow. Tegenwoordig heeft iedere zender er één en daar zullen we Niehe niet meer zien. "Ik heb me zeven jaar schuilgehouden, want ik wil de controle houden. Bij DWDD kreeg je nog een kwartier. Nu zit je met zijn zessen."

"Als BN'er ben je als laatste aan de beurt en ondertussen moet je overal een mening over hebben. Je ziet ook altijd dezelfde mensen. Ik vind het onbegrijpelijk dat in een klein land als Nederland zo veel identieke programma's tegelijkertijd te zien zijn. Dat bestaat nergens anders."

Niehe wilde uit de kijkcijferrace

Controle houden is wel een rode draad, constateert hij. Tegen de live-uitzendingen van de TV Show zag hij altijd op. "Ik sliep de nacht ervoor slecht en voor de uitzending vroeg ik me altijd af of we iets klaar hadden staan als het mis zou gaan. Zo ver ging dat. Als we eenmaal live waren, had ik er geen enkel probleem meer mee."

In het theater herontdekte hij zichzelf. "Daar zag ik iemand die in de buurt komt bij wie ik wil zijn. Ik was er op mijn kwetsbaarst, maar ook baldadig. Bij tv ontwikkel je een persoonlijkheid waar je aan gaat voldoen. De nette man, zeg ik maar even ongenuanceerd."

Niehe wilde uit de kijkcijferrace en dus stopte zijn TV Show begin 2022 na ruim veertig jaar. "De laatste jaren gingen we gasten zoeken van wie we wisten dat ze zouden scoren. Dat vind ik minder leuk. Nu heb ik op zondagochtend een programma vol kunst en cultuur en kan ik het portret van balletdanser Rudolf Nureyev actualiseren. Dat is zo'n relief."

'Ik wilde dat mensen een positief beeld van me hadden'

Als hij zichzelf nu zou portretteren op de TV Show-manier, welke vraag zou hij zichzelf dan stellen? Het blijft even stil, maar dan zegt hij: "Waarom vond je het toch zo belangrijk dat mensen een positief beeld van je hebben? Met al die jaren ervaring en terwijl je privé echt balans hebt. Waarom is dat van belang?"

"Anderzijds zou ik nu wel graag helemaal uit beeld willen. Ik wil wel blijven maken. Het maakproces is het mooiste. Ik geef dat advies altijd aan andere presentatoren: word programmamaker. Dat is de route om het lang vol te houden."

Niehe zit dan ook nog vol plannen en er staan twee documentaires gepland. "Mijn levensmotto is ontleend aan een uitspraak van de Franse acteur en zanger Yves Montand: ik blijf dromen met mijn ogen open."