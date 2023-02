Humberto Tan vervangt Eva Jinek in haar talkshow tijdens benefietavond

Humberto Tan presenteert woensdag de talkshow Jinek. Zijn collega Eva Jinek is die avond op NPO1 te zien bij de Nationale Actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Jinek voert samen met Jeroen Pauw gesprekken met gasten in de studio. De presentatie van de avond is in handen van Chantal Janzen.

Tijdens de uitzending wordt regelmatig overgeschakeld naar het actiecentrum van Giro555 in Beeld & Geluid in Hilversum. Daar doen Hila Noorzai, Wendy van Dijk en Herman van der Zandt verslag van het verloop van de actie en interviewen zij bekende Nederlanders in het belpanel.

Welke Nederlanders in het belpanel zullen zitten, is nog niet bekendgemaakt. Optredens worden verzorgd door onder anderen Karsu en Frank Boeijen. Johnny de Mol maakte voor het programma de afgelopen dagen reportages van acties in Nederland.