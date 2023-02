Voor seksueel wangedrag veroordeelde tv-maker De Pauw doet poging zelfdoding

De Belgische televisiemaker Bart De Pauw is in het ziekenhuis opgenomen na een poging tot zelfdoding. De Pauw, die zijn carrière zag stuklopen nadat hij vrouwen had lastiggevallen, is volgens zijn vrouw buiten levensgevaar.

De 54-jarige De Pauw deed de poging volgens zijn echtgenote Ines De Vos uit "verdriet, schaamte en boosheid". "Hij is al lange tijd in behandeling, het gaat met ups en downs."

De tv-maker kreeg ruim een jaar geleden een half jaar voorwaardelijk voor het belagen van zes actrices en andere vrouwen met wie hij samenwerkte. Hij stuurde zijn slachtoffers, onder wie actrices Maaike Cafmeyer en Lize Feryn, onder meer seksueel getinte tekstberichten.

De carrière van De Pauw, die bekend werd door programma's als Buiten De Zone, De Mol en De Biker Boys, viel abrupt in duigen. De Belgische omroep VRT zette na klachten van de lastiggevallen vrouwen per direct de samenwerking met hem stop. Hij probeerde tevergeefs de miljoenenschade te verhalen op zijn opdrachtgever VRT.