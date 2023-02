RTL, Talpa en NPO gaan samenwerken voor een veilige werkomgeving

Door de wantoestanden bij The Voice en De Wereld Draait Door stond de mediawereld op z'n kop. RTL, Talpa en NPO gaan nu officieel samenwerken om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Ze beloven zich "op elk niveau en in elke schakel" in te zetten voor een sociaal veilige werkomgeving binnen de mediabranche en hebben daarvoor een akkoord ondertekend.

In het persbericht staat dat de mediasector zich met dit pact, dat Mediapact Respectvol Samenwerken heet, sterker gaat maken voor de veiligheid van alle medewerkers. "Van producenten, zenders en facilitaire bedrijven tot deelnemers, freelancers, gasten en andere betrokkenen."

De afspraken in het akkoord staan voor de lange termijn. Dat betekent dat er doorlopend gesprekken zullen worden gevoerd met betrokkenen. Door "dilemma's te delen" hoopt de organisatie "van elkaar te leren en elkaar te stimuleren".

De eerste concrete acties moeten nog duidelijk worden. Wel laat de organisatie weten dat alles draait om drie thema's: training, bewustwording en gezamenlijke verantwoording.

'Eenduidigheid over gewenst gedrag is belangrijk'

De initiatiefnemers, waaronder ook mediabedrijven zoals EMG, NEP en NCP, nodigen alle bedrijven binnen de mediabranche van harte uit om zich aan te sluiten bij het Mediapact.

"Juist op de momenten dat de verschillende bedrijven bij elkaar komen, is eenduidigheid over gewenst gedrag enorm belangrijk. Alle medewerkers en betrokkenen binnen de audiovisuele sector moeten op een respectvolle en prettige manier met elkaar kunnen samenwerken in een veilige omgeving. Bovendien moeten ze zich gesteund voelen om ongewenst gedrag niet te accepteren, te corrigeren en zich daarover uit te spreken."