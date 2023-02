Mediabranche slaat handen ineen voor een veilige werkomgeving

RTL, Talpa, NPO en andere mediabedrijven gaan samenwerken om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Ze beloven zich "op elk niveau en in elke schakel" in te zetten voor een sociaal veilige werkomgeving en hebben daarom een akkoord ondertekend.

De wantoestanden bij The Voice en De Wereld Draait Door zetten de mediawereld op z'n kop. In het persbericht staat dat de mediasector zich met het Mediapact Respectvol Samenwerken nu sterker zal maken voor de veiligheid van alle medewerkers. "Van producenten, zenders en facilitaire bedrijven tot deelnemers, freelancers, gasten en andere betrokkenen."

Concrete maatregelen zijn er nog niet. Een woordvoerder laat de namens de partijen weten dat de eerste plannen "een startpunt" zijn. "We wilden dit nu naar buiten brengen. In de loop van het jaar kunnen we meer details over de invulling delen." Wel melden de initiatiefnemers dat alles draait om drie thema's: training, bewustwording en gezamenlijke verantwoording.