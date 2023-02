Rockgroep Genesis volgens Forbes best betaalde entertainers van afgelopen jaar

De mannen van rockgroep Genesis zijn volgens het Amerikaanse blad Forbes de best betaalde entertainers van 2022. De muzikanten verdienden het afgelopen jaar 230 miljoen dollar (214 miljoen euro), met name dankzij de verkoop van hun muziekrechten.

Phil Collins, Tony Banks en Mike Rutherford deden het iets beter dan zanger Sting. Ook de voormalig frontman van The Police haalde veel geld binnen met de verkoop van zijn muziekrechten en komt uit op een inkomen van 210 miljoen dollar (zo'n 195 miljoen euro). De Amerikaanse acteur en filmmaker Tyler Perry voltooit de top drie: volgens Forbes verdiende hij 175 miljoen dollar (bijna 163 miljoen euro) in het afgelopen jaar.

Ook onder anderen Trey Park en Matt Stone, de bedenkers van South Park, staan in de lijst van best betaalde entertainers van Forbes. Dat geldt ook voor de makers van The Simpsons, James L. Brooks en Matt Groening. Verder is er in de top 10 plek voor The Rolling Stones, James Cameron, Brad Pitt en Bad Bunny.