Dragan Bakema kruipt in de rol van Pilatus in The Passion

Acteur Dragan Bakema zal in de dertiende editie van The Passion de rol van Pilatus vertolken. Dat laat de KRO-NCRV aan NU.nl weten. Het muziekevenement is op donderdag 6 april live te zien op NPO1 vanuit Harlingen.

The Passion vertelt het verhaal van de lijdensweg van Jezus aan de hand van moderne en populaire muziekhits. In deze editie wordt er voor het eerst ingezoomd op wat er met Pilatus gebeurde nadat hij Jezus liet kruisigen.

"Geweldig om het verhaal van Pilatus voor het eerst in de geschiedenis van The Passion te kunnen verdiepen. In The Passion Hemelvaart krijgt Pilatus samen met zijn vrouw een grotere rol", zegt de 32-jarige Bakema.

De in Friesland geboren acteur is onder meer bekend van Hunting & Zn., De geheimen van Barslet, Rembrandt en ik, Keizersvrouwen en De Luizenmoeder.